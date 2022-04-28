В Нижнем Тагиле будут судить рецидивиста, угрожавшего раскалённым утюгом своему знакомому

В Нижнем Тагиле будут судить ранее судимого 29-летнего местного жителя, который вымогал у своей жертвы деньги, угрожая раскалённым утюгом. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабёж и разбой.

По версии следствия, 28 марта 2022 года мужчина пригласил в гости своего знакомого. Когда тот пришёл, обвиняемый, находившийся в тот момент в состоянии алкогольного опьянения, начал утверждать, что потерпевший причастен к незаконному обороту наркотиков. Он запер двери своей квартиры, связал руки знакомого скотчем и в течение нескольких часов требовал у потерпевшего 5 тысяч рублей. При этом злоумышленник нанёс несколько ударов металлической монтировкой по телу мужчины. В какой-то момент вымогатель поднёс к лицу потерпевшего раскалённый утюг. Опасаясь за свою жизнь, гость отдал хозяину квартиры деньги.

Как отметили в прокуратуре, по результатам следственной проверки причастность потерпевшего к незаконному обороту наркотических средств не была установлена. В отношении тагильчанина прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, предусмотренному ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, с применением насилия). Дело направлено в Тагилстроевский районный суд для дальнейшего рассмотрения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.