В Нижнем Тагиле будут судить рецидивиста, ударившего полицейского

В Нижнем Тагиле возбуждено и расследуется дело в отношении ранее судимого 41-летнего местного жителя, который в нетрезвом состоянии ударил полицейского. Как рассказал АН «Между строк» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, подозреваемый обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

По версии следствия, днём 18 октября этого года мужчина в пьяном состоянии пришёл в отдел полиции села Петрокаменское для разбирательства по ранее совершённому преступлению. Подсудимый являлся фигурантом дела об угрозе убийством. Дежурный полицейский заметил, что мужчина пришёл в отделение полиции в состоянии алкогольного опьянения, и сообщил, что в отношении него будет составлен административный материал. В ответ подозреваемый ударил полицейского, после чего был задержан.

Как сообщил АН «Между строк» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, за этот год коллегами из Следственного комитета возбуждено 217 уголовных дел по статье за применение насилия в отношении представителя МВД и ещё 159 дел по статье за оскорбление сотрудника правоохранительных органов.

«Напомню, что поднимать руку на представителя МВД или силовика из других правоохранительных ведомств, что называется, себе дороже. Ещё ни один “крутой” не избежал наказания за подобные выходки. Таким образом гражданин по решению суда может заработать себе наказание вплоть до 5 лет лишения свободы», — отметил полковник Горелых.