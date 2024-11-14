В Нижнем Тагиле будут судить пособника телефонных мошенников

Прокуратура Первоуральска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере).

По версии следствия, в июне 2024 года обвиняемый вошёл в состав организованной преступной группы, члены которой совершали хищение денежных средств пожилых жителей региона.

«Представляясь сотрудниками правоохранительных органов или банковскими работниками, участники преступной группы звонили пенсионерам, вводили их в заблуждение о хищении денежных средств с банковских счетов и необходимости снятия наличных денежных средств и передачи их “сотруднику банка” для сохранения. Обвиняемый, выполняя свою роль в преступных действиях, забирал приготовленные потерпевшими денежные средства, часть которых оставлял себе, а остальную сумму перечислял соучастникам», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В результате преступных действий пяти пожилым гражданам причинён ущерб на сумму свыше 5 млн рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу. Материалы уголовного дела в отношении других участников преступной группы выделены в отдельное производство.