В Нижнем Тагиле будут судить похитившего у пенсионерки 340 тысяч рублей курьера мошенников

В Нижнем Тагиле будут судить 22-летнего уроженца Качканара, который в качестве курьера совместно с мошенниками похитил у пенсионерки 340 тысяч рублей, сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Жертвой молодого человека стала 88-летняя жительница Ленинского района Нижнего Тагила. На телефон пенсионерке позвонила лжеследователь из Москвы. Она представилась Мироновой Мариной Егоровной и сообщила тагильчанке, что с её счёта были переведены денежные средства в сумме 1,5 млн рублей на помощь ВСУ и теперь по данному факту возбуждено уголовное дело. В беседе пенсионерке пригрозили обыском и изъятием денежных средств. Тогда напуганная женщина призналась, что у неё есть сбережения в сумме 340 тысяч рублей.

Лжеследователь дала указания тагильчанке передать деньги курьеру для проведения экспертизы. Чтобы пенсионерка не ошиблась с курьером, молодой человек должен назвать кодовую фразу «Белая сирень». При встрече пожилая женщина отдала курьеру наличные, а он ей взамен — бумагу с печатью якобы от Росфинмониторинга о производстве экспертизы денежных средств. После по телефону лжесотрудник полиции заверила, что через 4 часа все деньги вернут. Но деньги, конечно, так никто и не принёс.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники специализированного подразделения по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, межмуниципального управления МВД по подозрению в совершении преступления установили и задержали 22-летнего уроженца Качканара, проживающего в центре Нижнего Тагила. Ранее молодой человек не привлекался к уголовной ответственности. Задержанный рассказал, что ему позвонили посредством мессенджера. Незнакомец предложил несложную подработку, чтобы побыстрее погасить взятый ранее кредит. Не задумываясь, чем в дальнейшем может обернуться этот лёгкий заработок, молодой человек дал согласие, направив виртуальному работодателю фото своего документа, подтверждающего личность. Куратор не заставил долго ждать и сообщил курьеру адрес, где нужно забрать деньги, а также дал задание распечатать в копировальном салоне “Лист декларации о внесении финансов в службу по финансовому мониторингу”, который необходимо передать женщине для поддержания легенды. Полученные денежные средства по указанию куратора необходимо было положить на криптокошелёк. За “проделанную работу” молодому человеку пообещали 2% от взятой суммы. Но и этих денег, как признался подозреваемый, он так и не получил», — поясняют в ведомстве.

В ходе следствия молодой человек полностью возместил ущерб потерпевшей пенсионерке, оформив в банке кредит. Уроженцу Качканара предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.