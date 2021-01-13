В Нижнем Тагиле будут судить организаторов подпольных казино

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение в отношении четырёх местных жителей, которые подозреваются в организации подпольного казино. Им предъявлено обвинение по статье 171.2 УК РФ «Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования».

По версии следствия, работали подпольные заведения с октября 2015 по сентябрь 2019 года. Двое обвиняемых занимались поиском нежилых площадей и заключением контрактов аренды с собственниками. Их подельники осуществляли поддержку оборудования в исправном состоянии и производили выдачу выигрыша в случае отсутствия нужной суммы денег в автомате.

Организаторы подпольных заведений полностью контролировали процесс проведения азартных игр, имели полную информацию о всех игровых сессиях, сведения о количестве денег как в купюроприёмнике, так и в диспенсере и могли контролировать свой процент выигрыша.

Дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.