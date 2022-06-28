В Нижнем Тагиле будут судить оперативника УСБ за взятку в 50 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле будут судить сотрудника Управления собственной безопасности, который вымогал деньги у автоинспекторов. 36-летний оперативник потребовал деньги за прекращение проверки и отказ в возбуждении уголовного дела о взятке, сообщает портал E1.RU.

«В производстве у мужчины находился материал проверки в отношении сотрудников ГИБДД — она была назначена после жалобы на взятку. Он потребовал от них 50 тысяч рублей, чтобы прекратить проверку», — рассказал E1.RU источник в силовых структурах.

Следователи возбудили против оперативника дело по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Сейчас оно с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Отмечается, что внутренняя проверка, которую проводили в 2021 году, не выявила никаких нарушений ни у обвиняемого, который потом уволился по собственному желанию, ни у его начальника.