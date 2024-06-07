В Нижнем Тагиле будут судить опасного рецидивиста

В Ленинском районном суде Нижнего Тагила рассматривается необычное уголовное дело. Некий Аслан А. обвиняется по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряжённое с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера). В пресс-службах суда и СК по Свердловской области от комментариев воздержались.

Известно, что Аслан А. уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранительных органов. 13 лет назад он разыскивался полицией за совершённое преступление по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путём применения насилия над журналистом или его близкими). К тому времени обвиняемый уже находился в федеральном розыске с 2006 года. В том же 2011 году сыщики ОП № 16 Нижнего Тагила разыскивали мужчину по ч. 2 ст. 108 УК РСФСР (умышленное тяжкое телесное повреждение) но, как и в прошлый раз, преступник скрылся от правоохранителей. Сколько всего Аслан А. совершил преступлений — неизвестно.