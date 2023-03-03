В Нижнем Тагиле будут судить охранника, избившего воришку в подсобке магазина

В Нижнем Тагиле прокуратура Тагилстроевского района утвердила обвинительное заключение в отношении 56-летнего охранника продуктового магазина, который избил воришку. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в конце октября 2022 года обвиняемый, находясь на смене в одном из сетевых магазинов на территории Тагилстроевского района, задержал 35-летнего тагильчанина, пытавшегося украсть несколько плиток шоколада. Охранник завёл вора в подсобку торговой точки и вызвал полицию. Не дожидаясь приезда стражей порядка, он один раз с силой пнул задержанного в живот и попал в селезёнку. Пострадавший на момент удара сидел на корточках и не сопротивлялся. Прибывшим полицейским похититель пожаловался на ухудшение самочувствия. Его доставили в больницу. Врачи установили у молодого человека опасную для жизни травму и удалили селезёнку.

Охраннику было предъявлено обвинение в совершении преступлений по двум статьям: ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего потерю органа) и ч. 2 ст. 203 УК РФ (превышение полномочий работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении им своих должностных обязанностей, совершённое с применением насилия и повлёкшее тяжкие последствия). Вину в совершении преступлений обвиняемый не признал. Санкция по первой статье предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет, по второй — до 7 лет. Уголовное дело направлено в Тагилстроевский районный суд для рассмотрения по существу.