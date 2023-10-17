В Нижнем Тагиле будут судить одного из членов банды, похитившей у пяти пенсионеров около 700 тысяч рублей

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение в отношении 29-летнего тагильчанина, похитившего в составе организованной преступной группы у пяти пожилых жителей Свердловской области около 700 тысяч рублей. Банда злоумышленников выманивала деньги под предлогом закрытия дел о несуществующих ДТП, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Следствие установило, что в мае этого года неизвестный организовал преступную группу из трёх человек.

«Члены преступной группы связывались с потерпевшими преимущественно пожилого возраста, сообщали последним заведомо ложную информацию о совершении дорожно-транспортного происшествия их родственником или близким лицом, при этом злоумышленники высказывали требование о передаче денежных средств в целях непривлечения родственника к уголовной ответственности», — пояснили в ведомстве.

Обвиняемый, выполняя роль курьера, выезжал на дом к пенсионерам, получал от них деньги, а затем перечислял на счета, указанные организатором аферы. Часть денег он оставлял себе в качестве вознаграждения. Преступления совершены на территории Нижнего Тагила и Новоуральска.

Злоумышленник обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба, организованной преступной группой). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор района в интересах потерпевших направил в суд исковые заявления о взыскании с обвиняемого материального ущерба. Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд Нижнего Тагила.