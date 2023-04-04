В Нижнем Тагиле будут судить наркозакладчика-рецидивиста

Транспортные полицейские Нижнего Тагила направили в суд уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, который обвиняется в незаконном обороте наркотиков в значительном размере. Как рассказали в пресс-службе ведомства, 8 февраля 2023 года правоохранители задержали фигуранта и доставили его в дежурную часть.

Там он признался, что приобрёл наркотик через интернет, а затем забрал пакет с запрещённым веществом из тайника. Злоумышленник сказал, что планировал распространить содержимое по закладкам в Нижнем Тагиле. Во время личного досмотра в левом кармане трико полицейские нашли и изъяли у мужчины свёрток с неизвестным запрещённым веществом. После заключения экспертизы выяснилось, что в пакете был каннабис массой более 6,5 граммов.

По информации полицейских, задержанный в июле 2013 года уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления и по решению суда отбывал срок в местах лишения свободы на протяжении 8,5 лет.

Следователи линейного отдела МВД РФ на станции Нижний Тагил в отношении фигуранта возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических веществ, совершённый в значительном размере). Время до суда обвиняемый проведёт под подпиской о невыезде.