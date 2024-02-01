В Нижнем Тагиле будут судить наркозакладчицу из Нижней Салды 

В Нижнем Тагиле прокуратура Пригородного района Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимой 36-летней жительницы Нижней Салды, обвиняемой в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершённые в крупном размере).

Как сообщает пресс-служба ведомства, в апреле 2023 года подсудимая с помощью своего сотового телефона через интернет договаривалась о приобретении наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта, а для личного потребления на тематических сайтах. После оплаты заказов она получала сообщения в мессенджерах о месте нахождения «закладок» с наркотиками. Всего в данный период времени ей было приобретено три партии наркотиков в крупном размере. В марте-апреле 2023 года задержанная приобрела партию наркотических средств, которую необходимо было забрать на Старо-Рудянской дороге в районе Верх-Нейвинского. Чтобы добраться до места закладки, женщина обратилась к подруге, и 5 апреля вечером они выехали к месту нахождения товара. По дороге обратно в Нижнюю Салду ночью на 118-м километре автодороги Екатеринбург — Серов автомобиль был остановлен сотрудниками ОГИБДД.

«В ходе осмотра автомобиля был изъят не только свёрток с приобретёнными наркотиками, но и другие наркотики, находящиеся в женской сумке. Женщина была задержана. По постановлению суда ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Позже по решению суда был произведён обыск по месту жительства задержанной в Нижней Салде. При обыске были обнаружены и изъяты пять видов разных наркотических средств. После проведённой экспертизы был подтверждён факт наличия у обвиняемой психического расстройства в виде синдрома зависимости от сочетанного употребления психоактивных веществ», — пояснили в прокуратуре.

Известно, что задержанная уже отбывала срок в местах лишения свободы за незаконный оборот наркотиков, но неотбытая часть наказания была заменена на ограничение свободы. В этот период женщина продолжила заниматься преступной деятельностью.

На данный момент санкция ч. 2 ст. 228 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы от 3 до 9 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 3 лет.