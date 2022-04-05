В Нижнем Тагиле будут судить напавшего с ножом на сожительницу мужчину

В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района направила в суд уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, напавшего с ножом на свою 47-летнюю сожительницу. Согласно материалам уголовного дела, в ноябре 2021 года женщина после небольшого конфликта со своим сожителем отправилась ночевать к подруге. Вскоре мужчина догнал пострадавшую и с ножом в руках потребовал вернуться домой, а после отказа ударил её в шею, затем выкинул нож и вернулся в квартиру. По версии следствия, обвиняемый совершил преступление из-за ревности.

После инцидента женщина обратилась в полицию, вскоре преступник был задержан. Полицией установлено, что гражданин ранее уже был судим за грабёж и привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы, а его действия квалифицированы по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия).