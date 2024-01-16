В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, обвиняемого в продаже государственных наград СССР

На привокзальной площади станции Верх-Нейвинск сотрудники Линейного отдела МВД на станции Нижний Тагил в рамках мероприятия «Проверочная закупка» задержали мужчину при попытке продать государственные награды. У него обнаружили две медали «Ветеран труда», медали «40 лет Победы в ВОВ 1941–1945 гг.», медали «Георгий Жуков 1896–1996», медали «50 лет Победы в ВОВ 1941–1945 гг.» и два нагрудных знака «Ветеран Труда».

Изъятые награды отправили на экспертизу, которая подтвердила их подлинность. Задержанный, ранее несудимый 46-летний житель Новоуральска, рассказал, что медали и знаки он нашёл в гараже, который приобрёл в 2023 году. Он разместил в интернете объявление о продаже, намереваясь выручить с продажи 500 рублей.

«Дознаватели ЛО МВД России на станции Нижний Тагил возбудили в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 324 УК РФ (приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград). Такое преступление наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трёх месяцев», — отмечают в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела завершено. Материалы с утверждённым транспортным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.