В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, насмерть забившего собутыльника

Прокуратура Пригородного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По версии следствия, 16 мая 2023 года в селе Петрокаменском двое мужчин, ведущих асоциальный образ жизни, в ходе распития спиртных напитков поссорились. Словесная перепалка переросла в драку, и обвиняемый избил потерпевшего до потери сознания.

Придя в себя, потерпевший вновь продолжил оскорблять своего собутыльника, и тогда тот нанёс ему несколько ударов по голове и туловищу увесистым деревянным предметом. Расправившись с обидчиком, обвиняемый продолжал в течение двух суток распивать спиртное в компании с другими знакомыми, не замечая, что потерпевший уже не подаёт признаков жизни. Только после того, как тело стало источать трупный запах, собутыльники вынесли его из квартиры в соседний подъезд, после чего продолжили застолье. 19 мая обвиняемый был задержан сотрудниками полиции, сразу во всём признался и написал явку с повинной.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Пригородный районный суд Свердловской области. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.