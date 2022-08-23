В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, который в пьяном угаре избил участкового

В Нижнем Тагиле прокуратура Пригородного района направила в суд уголовное дело в отношении 52-летнего жителя посёлка Горноуральский. Он обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 21 июня 2022 года мужчина был задержан полицейскими за нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии. В опорном пункте отдела полиции № 21 мужчина с силой ударил старшего участкового уполномоченного по голове не менее трёх раз.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Уголовное дело направлено в Пригородный районный суд Свердловской области для рассмотрения по существу. За данное преступление мужчине грозит наказание до пяти лет лишения свободы.