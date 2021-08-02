В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, который ударил полицейского

В Нижнем Тагиле будут судить 36-летнего местного жителя, который во время пресечения его противоправных действий в состоянии алкогольного опьянения ударил сотрудника отделения полиции № 19, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.

По данному факту следственным отделом по Тагилстроевскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Теперь тагильчанину грозит до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время по уголовному делу выполняются мероприятия по сбору и закреплению доказательств.