В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, который гаечным ключом обезобразил лицо и лишил зрения собутыльника

В Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила передано уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, который обвиняется по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия». По данным следствия, в январе 2020 года неоднократно судимый обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей знакомой по улице Балакинской, повздорил со своим 39-летним собутыльником. Словесная перепалка переросла в драку.

«Подсудимый принесённым с собой из дома разводным гаечным ключом, используемым в качестве оружия, нанес более 10 ударов по голове, лицу, глазам, туловищу и рукам ранее незнакомому потерпевшему, причинив ему множественные телесные повреждения, в том числе открытую черепно-мозговую травму, проникающие ранения обоих глаз», — рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Тагилстроевского района.

После этого нападавший скрылся с места преступления, закрыв жертву в квартире. Родственники потерпевшего обнаружили его только через два дня после инцидента. Сам злоумышленник около недели прятался у знакомых, но был обнаружен и задержан полицией.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что большинство ударов нанесли пострадавшему тяжкий вред здоровью и привели к полной потере зрения. Подсудимому грозит до 10 лет лишения свободы.