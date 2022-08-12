В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, который едва не убил коллегу из-за двух конфет

Прокуратура Пригородного района направила в суд уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, не доведённое до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

По версии следствия, в мае 2022 года мужчина поехал в село Мокроусское, где с другими рабочими проживал в строительных вагончиках, принадлежащих работодателю. Днём 19 мая между обвиняемым и его коллегой возник конфликт из-за двух конфет, которые злоумышленник самовольно взял со стола. В ходе ссоры мужчина схватил на кухне нож, вернулся в комнату и ударил оппонента не менее семи раз в грудь и шею.

Потерпевший сумел вытолкнуть нападавшего из своей комнаты и позвать на помощь. В результате полученных ран мужчине был причинён тяжкий вред здоровью, и только благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи пострадавшего удалось спасти. Уголовное дело направлено в Пригородный районный суд для рассмотрения по существу.