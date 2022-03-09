В Нижнем Тагиле будут судить мошенников, которые похищали деньги у пенсионеров

В Нижнем Тагиле следователи раскрыли уголовное дело о серии краж и грабеже пожилых людей. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в преступлениях обвиняются ранее судимые уроженцы Екатеринбурга, которые похитили у пенсионеров более 600 тысяч рублей.

В ходе расследования предварительно установлено, что с декабря 2019 года по июль 2021 года произошло 11 случаев краж на территории Нижнего Тагила, Дегтярска и Екатеринбурга. По версии следствия, в семи случаях фигуранты действовали вдвоём, а в четырёх — только один из обвиняемых.

«Криминальная схема была следующей: злоумышленник путём обмана пробирался в квартиры пенсионеров, в ходе беседы узнавал о местонахождении денег или банковской карты, которые затем похищал. Иногда ему помогал второй фигурант, который отвлекал внимание потерпевших», — рассказала Ирина Волк.

Так, среди жертв оказался 88-летний житель Дзержинского района Нижнего Тагила. Неизвестный, который назвал себя представителем Совета ветеранов, пришёл к пенсионеру домой и сообщил, что на счёт потерпевшего должны перевести деньги. Для этого гость попросил продиктовать ему PIN-код банковской карты. Воспользовавшись тем, что хозяин ненадолго вышел из комнаты, злоумышленник похитил его мобильный телефон и карту банка, с которой снял 50 тысяч рублей.

Ещё одним потерпевшим стал 92-летний тагильчанин. Ему фигурант представился социальным работником. После того как «соцработник» рассказал о полагающейся выплате, в квартиру вошёл ещё один мужчина и заявил о необходимости проверить вентиляцию. Пока хозяин квартиры ходил на кухню показывать вентиляцию, злоумышленник похитил у него 160 тысяч рублей.

В третьем случае кража переросла в грабёж. У прикованной к постели пожилой тагильчанки посетитель похитил 70 тысяч рублей и ювелирное украшение. В тот момент в квартире находилась ухаживавшая за больной девушка. Она поняла, с кем имеет дело, и попыталась предотвратить преступление. Злоумышленник распылил ей в лицо газ из баллончика и скрылся. Всего мошенники похитили более 600 тысяч рублей.

В сентябре 2021 года оперативники уголовного розыска МУ МВД России «Нижнетагильское» установили личности подозреваемых. В отношении них возбуждены уголовные дела, предусмотренные статьями 158 (кража) и 161 (грабёж) УК РФ, которые были соединены в одно производство.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.