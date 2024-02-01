В Нижнем Тагиле будут судить мошенника, который обманывал пенсионеров (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле будут судить 21-летнего жителя Челябинской области, который был курьером в мошеннической схеме. Следователи МУ МВД России «Нижнетагильское» завершили расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой).

Во время расследования полиция установила причастность задержанного к пяти преступлениям, два из них были совершены в Нижнем Тагиле, два — в Ирбитском районе, одно — в Алапаевске. Во всех случаях жертвами преступников стали пожилые женщины. Причинённый ущерб от действий мошенников составил более 1,5 млн рублей. Мужчина, выполнявший роль курьера, находится под арестом.

«В июле прошлого года в поисках заработка задержанный получил предложение о работе от неизвестного. Понадеявшись на быстрый доход, молодой человек передал неустановленному лицу, как руководителю организованной группы, своё согласие на участие в преступной деятельности. Давая согласие на работу, он прошёл процесс регистрации и передал в переписке свои персональные данные и фотоизображение личного паспорта гражданина РФ», — пояснили в полиции.

Пенсионеркам звонили на стационарный телефон, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали о необходимости выплаты денег, чтобы родственники и знакомые не были привлечены к уголовной ответственности. По легенде они становились виновниками ДТП с пострадавшими.

Часть похищенных денег курьер оставлял себе в качестве вознаграждения, большую часть переводил на указанные ему банковские счёта. Уголовное дело будет рассматриваться в Дзержинском районном суде.