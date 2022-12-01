В Нижнем Тагиле будут судить местную жительницу, которая прописала в однокомнатной квартире 12 иностранцев

В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 47-летней местной жительницы, которая незаконно поставила на миграционный учёт 12 иностранцев. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ей грозит до трёх лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемая в период с ноября 2021 года по май 2022 года зарегистрировала в однокомнатной квартире 12 мигрантов. Сами они проживали в другом месте, поэтому попросили прописать их в квартире за символическую плату в виде помощи по хозяйству. С предложенными условиями женщина согласилась, так как уже сдавала в аренду это жильё другой семье.

«Обвиняемая неоднократно подавала через государственное бюджетное учреждение Свердловской области “Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг” уведомления о прибытии иностранных граждан по месту пребывания с целью их регистрации, а в последующем — о продлении данной регистрации», — уточнили в прокуратуре.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в РФ). Уголовное дело будет рассматривать Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. Сейчас все мигранты сняты с регистрационного учёта в этой квартире.