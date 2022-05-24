В Нижнем Тагиле будут судить медика, выдававшего поддельные справки о вакцинации от ковида

В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело против медсестры Городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга, которая выдавала железнодрожникам фиктивные справки о вакцинации от коронавируса. Расследование проводит Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Против медика возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение лично должностным лицом взятки в виде денег за совершение незаконного действия, входящего в его служебные полномочия, в пользу взяткодателя). Следователи установили, что женщина получала средства на банковскую карту с октября по декабрь 2021 года. Всего от шести сотрудников Кушвинской дистанции пути медсестра получила 30 000 рублей.

Сейчас сотрудники следственного управления на транспорте готовят представления в адрес руководителей контрольного ведомства и медицинского учреждения во избежание подобных нарушений.