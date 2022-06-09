В Нижнем Тагиле будут судить лжеремонтника, который обманул 11 человек и похитил 2,5 млн рублей 

В Нижнем Тагиле будут судить 38-летнего ранее судимого местного жителя, который, выдавая себя за мастера отделочных работ, брал у заказчиков деньги за предстоящую работу. Таким образом мужчина обманул 11 семей на 2,5 млн рублей, рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В ходе расследования выяснилось, что в период с октября 2019 года по ноябрь 2021 года тагильчанин разместил рекламные объявления с информацией о предоставлении им услуг по ремонту помещений. Когда заказчики к нему обращались, мужчина их активно консультировал, рекомендовал строительные товары для ремонта и заключал договор подряда, чтобы создать видимость честности своих намерений. Далее находил наёмных рабочих, ничего не подозревающих о его мошеннических действиях, с их помощью производил минимально затратный объём работы на объектах, затем переставал выходить на связь. Деньги злоумышленник брал вперёд, объясняя это тем, что ему необходимо вносить предоплату по договору подряда и закупать всё необходимое для ремонта.

В полицию обратилось 11 обманутых человек, общий ущерб, причинённый потерпевшим, составил почти 2,5 млн рублей. В настоящее время расследование уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением ущерба) окончено и направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд. Мужчина заключён под стражу.