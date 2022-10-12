В Нижнем Тагиле будут судить лжеполицейского, похитившего у шести пенсионеров более 1,1 млн рублей

В Нижнем Тагиле прокуратура Ленинского района вынесла обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении 30-летнего жителя Нижней Туры. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина действовал с сообщником, всего им удалось похитить более 1,1 млн рублей.

По версии следствия, обвиняемый и его подельник, который позже погиб, с конца ноября по декабрь 2021 года звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками полиции, рассказывали, что родственники пожилых людей якобы попали в ДТП, и предлагали урегулировать ситуацию за денежное вознаграждение. Затем мошенники приезжали домой к пенсионерам и брали с них деньги. Всего им удалось обмануть шесть человек. Пожилые люди передавали суммы от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Обвиняемый ранее был судим и отбывал наказание за грабёж и вымогательство. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.