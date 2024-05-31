В Нижнем Тагиле будут судить лидера ОПГ «Герат-Урал» Андрея Селезнёва по делу об убийствах в 1990-х годах криминальных авторитетов Малыша и Букарани, а также предпринимателя Андрея Ермолаева 

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двоих жителей Нижнего Тагила 1964 и 1975 г.р.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений по пп. «а» «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство, совершённое из корыстных побуждений, способом, опасным для жизни многих людей, двух лиц, по предварительному сговору группой лиц — в редакции закона РФ от 29.04.1993 № 4901-1).

Необходимо отметить, что с главарём банды заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем материалы уголовного дела в отношении него выделены в отдельное производство.

По версии следствия, обвиняемый 1964 г.р. (скорее всего, речь идёт о лидере ОПГ «Герат-Урал» Андрее Селезнёве по кличке Селя) в период с 1993 по 2001 год в Нижнем Тагиле организовал и осуществлял руководство устойчивой вооружённой группой, созданной в целях нападения на граждан и организации, а также совершения умышленных убийств, в состав которой вовлёк четырёх человек.

«В марте 1994 года двое мужчин, чтобы доказать свою преданность и вступить в банду, руководимую обвиняемым, согласились на убийство главаря конкурирующей преступной группы. С этой целью на территории таксопарка, осознавая, что на линии ведения стрельбы находятся ещё двое мужчин, то есть действуя способом, опасным для жизни многих людей, один из них из имеющегося автомата Калашникова калибра 5,45 мм умышленно произвёл не менее 29 выстрелов по автомобилю, в котором находились главарь конкурирующей преступной группы (Владимир Малыгин “Малыш”. — Прим. ред.) и ещё двое мужчин. В результате полученных ранений главарь конкурирующей группы скончался на месте», — сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Кроме того, в октябре 1995 года по указанию обвиняемого двое участников банды из чувства мести совершили убийство мужчины (авторитета Юрия Смирнова «Букарани»), который, как они полагали, причастен к убийству одного из знакомых лидера банды.

«Так, возле подъезда дома на улице Садовой в Нижнем Тагиле они подошли к припаркованному автомобилю, где находился потерпевший, и произвели из пистолетов с самодельно изготовленными нарезными стволами под калибр 9 мм не менее 17 выстрелов в жизненно важные органы — голову, туловище, а также конечности потерпевшего, в результате чего тот скончался», — пояснили в надзорном ведомстве.

В октябре 1996 года по указанию обвиняемого двое участников банды из чувства мести совершили убийство мужчины (предпринимателя Андрея Ермолаева), который, как они полагали, причастен к убийству другого знакомого лидера банды.

«Так, в утренние часы 11 октября 1996 года один из исполнителей, увидев, что мужчина идёт по тротуару возле дома на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле со своим телохранителем, понимая, что применяет огнестрельное автоматическое оружие в общественном месте, где находятся другие люди, произвёл из автомата Калашникова калибра 5,45 мм с глушителем не менее 7 выстрелов в мужчину и не менее 2 выстрелов в его телохранителя, в результате чего они скончались на месте от полученных ранений», — отмечают в прокуратуре.

Впоследствии, в конце декабря 1996 года, исполнители получили от организатора банды за указанное убийство вознаграждение в сумме 20 тысяч долларов США.

Необходимо отметить, что в марте 2024 года уголовное дело в отношении ещё одного участника банды было также направлено в суд для рассмотрения по существу.