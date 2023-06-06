В Нижнем Тагиле будут судить курьера телефонных мошенников, укравшего у пенсионеров более 1,5 млн рублей

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летнего екатеринбуржца, обманом похитившего у пожилых жителей Свердловской области более 1,5 млн рублей. Банда злоумышленников выманивала деньги под предлогом закрытия дел о несуществующих ДТП, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, с декабря 2022 по январь 2023 года злоумышленники забирали деньги у доверчивых пенсионеров. Преступники убеждали пожилых свердловчан помочь «пострадавшим родственникам» избежать уголовного наказания за совершённую аварию. Обвиняемый, выполняя роль курьера, должен был приезжать в квартиры пенсионеров, забирать у них деньги, а затем вносить украденные средства на подконтрольные преступной группе расчётные счета, оставляя при этом часть добычи себе в качестве премии.

Остановить цепочку мошеннических действий удалось благодаря тагильчанке, которая, почти попав на эту удочку, решила перепроверить информацию о ДТП, в которое якобы попала её сестра. Теперь злоумышленник обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой) и по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, организованной группой).

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.