В Нижнем Тагиле будут судить инструктора автошколы за повторное пьяное вождение

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность преподавателя по подготовке водителей в Верхнесалдинской спортивно-технической школе ДОСААФ, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения), вновь управлял транспортным средством в состоянии опьянения.

«Так, 8 июня 2024 года обвиняемый, двигаясь на служебном автомобиле, принадлежащем автошколе, на территории Ленинского района Нижнего Тагила был остановлен сотрудниками ГИБДД и приглашён в патрульный автомобиль для прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Согласно данным алкотестера, у обвиняемого зафиксировано наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе 0,949 мг/л», — рассказали в надзорном ведомстве.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.