В Нижнем Тагиле будут судить хирурга за смерть пациентки после операции на дому

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение в отношении 56-летнего врача-хирурга, который неудачно провёл операцию пациентке на дому.

По версии следствия, в ноябре прошлого года к обвиняемому, работающему врачом-хирургом в одной из частных клиник и врачом хирургического отделения в одной из государственных больниц Свердловской области, обратилась 47-летняя пациентка с асцитом (скоплением жидкости в брюшной полости вследствие цирроза печени).

Врач, собрав анамнез, решил действовать и провёл пациентке лапароцентез — хирургическую операцию для откачивания жидкости из брюшной полости — у пациентки дома в антисанитарных условиях. Неустановленным острым предметом хирург по неосторожности рассёк женщине вену, вследствие чего у неё открылось кровотечение.

Спустя сутки обвиняемый решил всё-таки попытаться спасти пациентку и вызвал скорую помощь. Несмотря на экстренную госпитализацию и усилия врачей, спасти женщину не удалось.

Прокуратурой Ленинского района Нижнего Тагила врач обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), ему может грозить до 3 лет лишения свободы. Свою вину хирург признал лишь частично. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.