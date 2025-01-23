В Нижнем Тагиле будут судить гендиректора крупной медицинской компании

В Ленинский райсуд Нижнего Тагила поступило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «Медицинская компания «ЮНИКС» Арама Бекчяна. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, предпринимателю предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершённое с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, Бекчян, являясь с начала 2017 года по февраль 2018 года генеральным директором ООО «Медицинская компания «ЮНИКС», похитил у банка свыше 594,6 млн рублей. «ЮНИКС» пользовался кредитными услугами банков с 2003 года для финансирования госконтрактов. При этом, «Бекчян, зная о существенном ухудшении финансового состояния организации, создавал видимость ведения успешной коммерческой деятельности. В частности, он приказал подчинённым отправлять в банк ложные сведения о финансовом состоянии своей компании.

«На основании ложных сведений банком было принято решение об открытии невозобновляемой кредитной линии и заключении кредитного договора на общую сумму свыше 594,6 млн рублей, обязательства по которым обвиняемый изначально не собирался исполнять», — поясняют в ведомстве.

Ранее Бекчян уже оказывался в поле зрения правоохранителей. Так, в 2019 году «ЮНИКС» был признан решением суда финансово несостоятельной компанией по иску Сбербанка. Банк тогда заявил о долгах предприятия в 283,8 млн рублей. В реестр также вошли «Евразийский банк» (244,3 млн), «Фора-банк» (160 млн), «Росбанк» (105 млн), «Совкомбанк» (104,6 млн) и другие. Вместе с Бекчяном по делу проходил его первый заместитель по финансам и внутреннему аудиту Владислав Бочкареёв и совладелец «ЮНИКСа» Армен Карапетян.