В Нижнем Тагиле будут судить фельдшера за фальшивые больничные листы

Дзержинская прокуратура Нижнего Тагила направила в суд уголовное дело в отношении фельдшера местной поликлиники, которая за взятку оформляла больничные листы. По версии следствия, медик в 2017–2018 годах, исполняя обязанности участкового врача-терапевта, трижды выдавала больничные с освобождением от работы на 10 календарных дней. За это «пациентка» платила подсудимой деньги из расчёта 300 рублей за каждый день.

За взятку и служебный подлог фельдшеру грозит до двух лет лишения свободы.