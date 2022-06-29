В Нижнем Тагиле будут судить экс-полицейского, оказывающего горожанам платную помощь 

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет бывший сотрудник одного из структурных подразделений регионального ГУ МВД. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ по Свердловской области, 36-летний тагильчанин обвиняется в мошенничестве.

По данным следствия, летом 2019 года обвиняемый, на тот момент работавший в органах внутренних дел, узнал, что у одного из граждан возникли трудности в РЭО ГИБДД при постановке авто на учёт. Обвиняемый убедил водителя в том, что может помочь ему за денежное вознаграждение, хотя никак повлиять на работу Госавтоинспекции не мог. Обманутый мужчина передал экс-сотруднику МВД 50 тысяч рублей в качестве вознаграждения за помощь.

Противоправная деятельность обвиняемого была выявлена и пресечена в результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками УФСБ по Свердловской области. Следователи собрали достаточно доказательств по уголовному делу по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, совершённое лицом с использованием своего служебного положения). Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения по существу.