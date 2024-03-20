В Нижнем Тагиле будут судить двух подростков, которые работали на телефонных мошенников

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух несовершеннолетних местных жителей, которые обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой, с причинением значительного ущерба, в крупном размере).

По версии следствия, в октябре 2023 года обвиняемые вступили в сговор с неустановленными лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, которые осуществляли звонки на случайно подобранные абонентские номера. Изменяя голос, участники организованной группы представлялись потерпевшим их близкими родственниками или знакомыми, вводили их в заблуждение о виновности в ДТП и необходимости передачи денежных средств.

Обвиняемые забирали приготовленные потерпевшими денежные средства, часть которых оставляли себе в качестве вознаграждения, а остальную сумму перечисляли работодателям. В результате незаконных действий участников организованной группы шести потерпевшим преклонного возраста был причинён ущерб на сумму свыше 1,8 млн рублей. Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.