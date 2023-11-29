В Нижнем Тагиле будут судить двух иностранцев-наркоторговцев

Прокуратура Пригородного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух иностранных граждан, обвиняемых по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

«Летом 2023 года 19-летний молодой человек, вступив в преступный сговор на незаконный сбыт наркотических средств, переехал в Екатеринбург, где снял квартиру. Спустя некоторое время к нему приехал его знакомый 26-летний иностранный гражданин. В дальнейшем молодые люди получали текстовые сообщения и медиафайлы через кроссплатформу системы мгновенного обмена информацией с указанием местонахождения наркотиков», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Полученные денежные средства от незаконного оборота наркотиков мужчины тратили на свои нужды, оплачивая съёмную квартиру в Екатеринбурге, направляя деньги родственникам, купив автомобиль марки ВАЗ.

По версии следствия, в конце августа текущего года злоумышленники, выполняя задание куратора, обнаружили в лесополосе вблизи посёлка Евстюниха свёрток с наркотиками, который спрятали в багажник автомобиля. В тот же день автомобиль обвиняемых был остановлен сотрудниками ОГИБДД. В ходе осмотра автомобиля сотрудники обнаружили вещество, которое содержит в качестве основного доминирующего компонента героин массой свыше 1,1 килограмма.

В ходе допроса 19-летний мужчина полностью признал свою вину в совершении преступления, второй соучастник первоначально признавал вину, однако при последнем допросе сообщил, что ему не была известна цель поездки в Нижний Тагил.

Уголовное дело направлено в Пригородный районный суд для рассмотрения по существу.