В Нижнем Тагиле будут судить цыгана за кражу 63 баранов

В июне этого года 52-летний цыган, подрабатывающий грузоперевозками на своём автомобиле «Газель», проезжая по окраине посёлка Ольховка, увидел вдали от жилых домов загон с мелким рогатым скотом — козами и баранами — и решил похитить животных. Как рассказал ИА «Все новости» заместитель прокурора Тагилстроевского района Артём Пирогов, через неделю ночью он вернулся на место, соорудил ограждение из досок от загона до машины, перегнал большую часть животных в кузов и скрылся. В общей сложности было похищено 63 особи на сумму более 200 тысяч рублей.

Похититель скрылся у родственников в посёлке Бобровском неподалёку от Екатеринбурга. Через сутки полицейские, отследив передвижения «Газели» по дорожным видеокамерам, задержали злоумышленника, который уже успел разделать часть добычи, а оставшуюся хотел продать.

Задержанный свою вину признал и возместил причинённый ущерб. Уголовное дело передано в суд.