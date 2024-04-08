В Нижнем Тагиле будут судить бывшего начальника отдела по борьбе с коррупцией за взятки в особо крупном размере

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего бывшего сотрудника полиции Нижнего Тагила и 77-летней женщины, работающей индивидуальным предпринимателем.



Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе СКР по Свердловской области, бывший борец с коррупцией обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (оборот немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере). Предпринимательнице же инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере).

По данным следствия, указанные преступления были совершены в 2020–2023 годах на территории Нижнего Тагила. Обвиняемый, занимая в тот период должность начальника одного из подразделений в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Нижнетагильское», систематически получал денежное вознаграждение от второй фигурантки за совершаемое в отношении неё попустительство по службе, выражавшееся в непринятии мер, направленных на изобличение и пресечение её незаконной деятельности, а также предупреждении о предстоящих проверках, проводимых возглавляемым им отделением.

«Кроме того, обвиняемый, согласно материалам уголовного дела, участвовал в обороте немаркированной табачной продукции, приобретя и передав на реализацию субъектам предпринимательской деятельности в общей сложности свыше 500 тысяч пачек сигарет. В результате своей незаконной предпринимательской деятельности обвиняемый извлёк доход в размере более 90 миллионов рублей, придав правомерный вид владения, пользования и распоряжения частью из этой суммы в особо крупном размере. В свою очередь, вторая обвиняемая, согласно материалам уголовного дела, умышленно приобрела, перевозила и хранила в целях сбыта немаркированные табачные изделия в количестве более 300 тысяч пачек сигарет на общую сумму более 30 миллионов рублей», — пояснили в ведомстве.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ и подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. По итогам расследования уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.