В Нижнем Тагиле будут судить бутлегера из Азербайджана, который продавал контрафактный алкоголь и табак 

В Нижнем Тагиле будут судить 22-летнего уроженца Республики Азербайджан, которому предъявлено обвинение по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, а также немаркированных табачных изделий, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в крупном размере).

По версии следствия, с января по апрель 2022 года злоумышленник незаконно приобрёл, перевозил и хранил алкоголь и табак разных отечественных и мировых брендов в боксе гаражного кооператива, а также в помещении одной из саун города. Общая сумма контрафактной продукции, которая включает в себя более 2,2 тысячи бутылок алкоголя и 8,4 тысячи пачек табачных изделий, составила более 1,5 млн рублей. Все продукты выведены из незаконного оборота.

В пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское» АН «Между строк» сообщили, что изобличили 22-летнего иностранца сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Нижнетагильское».

«Располагая информацией о его причастности к незаконному обороту алкогольной и табачной продукции, оперативники установили наблюдение за его автомашиной ВАЗ, которую остановили на проспекте Ленина. В автомобиле находились немаркированнный алкоголь в ассортименте и табачные изделия. В дальнейшем, при осмотре гаражных боксов в Тагилстроевском районе и помещения сауны на улице Аганичева, сотрудники ОЭБ и ПК также изъяли аналогичную нелегальную продукцию», — уточнили АН «Между строк» в полиции.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд.