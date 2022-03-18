В Нижнем Тагиле будут судить банду несовершеннолетних воришек

В Нижнем Тагиле будут судить банду несовершеннолетних, которые крали из местных магазинов бытовую химию и кофе. Наворованное четверо подростков 16-17 лет продавали, а деньги использовали по собственному усмотрению. Их причастность правоохранительные органы установили практически сразу. Как сообщил помощник прокурора Ленинского района Иван Перегуд, злоумышленники совершали преступления в период с сентября по октябрь 2021 года. На счету злоумышленников четыре эпизода на общую сумму чуть более 14 тысяч рублей.

Всем предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору), а одному из них вменяют ещё и грабёж.