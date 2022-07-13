В Нижнем Тагиле будут судить банду наркодилеров

В Нижнем Тагиле перед судом предстанут 6 граждан, временно проживающих на территории города, которые обвиняются в торговле запрещёнными веществами. По версии следствия, наркодилеры из разных городов Свердловской области и Пермского края действовали в Нижнем Тагиле с января по ноябрь 2021 года. Прокуратура Ленинского района города утвердила обвинительное заключение и передала дело в Ленинский районный суд.

По версии следствия, помимо шестерых участников у организованной группы также был организатор, личность которого до сих пор не установлена. В отношении него было заведено отдельное уголовное дело. Этот неустановленный организатор через программу персональной связи нашёл оператора будущей преступной группы – 35-летнего жителя Кушвы. Уже через него организатор подыскал курьеров-закладчиков: 27-летнего жителя Верхней Салды, 21-летнюю жительницу Верхнего Тагила и 24-летнего жителя города Верещагино Пермского края. Последний также привлёк в незаконную схему двоих своих знакомых: 21-летнего и 19-летнего жителей города Очерг Пермского края.

При общении друг с другом и с организатором группы наркоторговцы использовали программу с закрытым кодом шифрования, что обеспечивало анонимность, а для продажи использовали платёжный сервис, исключающий контакт с покупателем.

Расследование уголовного дела занимался опытный следователь Следственного управления МУ МВД России «Нижнетагильское» майор юстиции Илья Нежданов. Материалы дела составили 24 тома. В ходе следствия было доказано 11 эпизодов преступной деятельности.

Как рассказал АН «Между строк» помощник прокурора Ленинского района Нижнего Тагила Иван Перегуд, всех злоумышленников задержали в один временной промежуток. Все участники банды ранее не судимы. Также правоохранители изъяли у членов банды полкилограмма синтетического наркотического вещества.

В зависимости от своей роли и степени участия в преступления члены банды проходят по разным статьям: часть 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на его совершение) и части 4, 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети интернет, организованной группой, в крупном и особо крупном размерах). До окончания рассмотрения уголовного дела в суде обвиняемые взяты под стражу.