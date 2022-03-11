В Нижнем Тагиле будут судить банду хулиганов за поджог овощного склада

В Нижнем Тагиле на скамье подсудимых оказалась банда из четырёх участников, обвиняемых в поджоге овощного склада на улице Краснознамённой. Подсудимым от 17 до 25 лет. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога из хулиганских побуждений». Дело рассматривается в Ленинском райсуде.

Организатором преступления признан старший из подсудимых — 25-летний мужчина. В ходе следствия выяснилось, что он является сыном бывшего бизнес-партнёра владельца торгового павильона, с которым они поссорились и разорвали деловые отношения. Во время пьянки со своим 23-летним товарищем злоумышленник рассказал о намерении навредить бизнесмену. После этого сообщники подговорили к преступлению 17-летнего воспитанника социально-реабилитационного центра, пообещав ему 15 тысяч рублей за исполнение поджога, а также передали канистры и деньги на бензин. Подросток угнал автомобиль приёмной матери, а за руль посадил своего 20-летнего приятеля, у которого были водительские права. В ночь на 10 июня 2021 года подсудимые облили крышу и стены здания бензином и подожгли, после чего скрылись с места преступления. В результате пожара сгорел овощной склад, торговое оборудование, овощи и фрукты. Сумма причинённого ущерба составила более 4 млн рублей.

Как сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», преступников удалось найти с помощью записи камеры видеонаблюдения и установленной в городе системы «Безопасный город».