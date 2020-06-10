В Нижнем Тагиле будут судить автомеханика, торговавшего запчастями машин клиентов 

В Ленинский райсуд Нижнего Тагила передано уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в краже и мошенничестве. По данным пресс-группы МУ МВД «Нижнетагльское», в мае 2019 года в автосервис, где подсудимый работал автомехаником, обратилась 56-летняя женщина с просьбой отремонтировать её Volkswagen Jetta.

«После разговора с мастером женщина без сомнений оставила автомобиль для ремонта, — рассказали детали преступления в пресс-группе МУ МВД “Нижнетагильское”. — Периодически заказчица общалась с исполнителем по телефону о ходе ремонтных работ, и он уверял, что ремонт идёт полным ходом. Прошло довольно много времени, когда, устав от обещаний, хозяйка авто решила, наконец, забрать автомобиль. Каково же было её удивление, когда в гараже, где производился ремонт, она увидела, что от её транспортного средства остался практически один кузов».

После этого женщина обратилась в полицию с заявлением. Специалисты оценили причинённый ущерб в 500 тысяч рублей. Сыщики установили, что в это же время на ремонте у подсудимого находился ещё один автомобиль Volkswagen. Хозяин автомобиля исправно переводил деньги на закупку необходимых запчастей, всего около 80 тысяч рублей, однако по истечении установленного срока ремонт так и не был выполнен.

«В полиции автомеханик, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за подделку документов, пояснил, что автомобиль Volkswagen Jetta довольно долго стоял в сервисе и он решил разобрать его на запчасти с дальнейшей продажей. В случае со вторым автомобилем запчасти он не заказывал, вводя владельца в заблуждение, а полученные деньги тратил на личные нужды. Подозреваемый свою вину признал в полном объёме и частично возместил причинённый владельцам транспорта материальный ущерб», — говорят в полиции.

Также оперативники выяснили, что автомеханик причастен ещё к одному преступлению. Находясь в гостях у знакомого, мужчина похитил у него 600 тысяч рублей, которые остались после продажи жилья. На украденные деньги подсудимый купил себе мотоцикл. В настоящее время по данному факту заведено отдельное уголовное дело, которое ещё расследуется.