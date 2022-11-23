В Нижнем Тагиле будут судить 72-летнего местного жителя, который во время пьяной ссоры убил собутыльника, нанеся ему 76 ударов ножом

В Нижнем Тагиле будут судить 72-летнего местного жителя, который зарезал своего собутыльника. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, преступление произошло в ночь на 17 октября 2021 года в частном доме коллективного сада «Заря», расположенного в Ленинском районе.

По версии следствия, обвиняемый вместе со своим 57-летним знакомым устроил застолье, в ходе которого между мужчинами возник конфликт. В результате злоумышленник, вооружившись кухонным ножом, нанёс собутыльнику не менее 76 ударов в лицо, шею и правую кисть руки. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы.