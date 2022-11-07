В Нижнем Тагиле будут судить 59-летнего мужчину, зарезавшего во время пьянки 82-летнего бывшего тестя 

В Дзержинский районный суд Нижнего Тагила передано для рассмотрения по существу уголовное дело по факту убийства 82-летнего пенсионера. Как рассказал АН «Между строк» помощник прокурора Дзержинского района города Андрей Бызов, убийство произошло в мае этого года в доме № 76 на улице Ильича.

По версии следствия, убийство произошло в период с 5 по 9 мая, когда 59-летний подсудимый и погибший — его бывший тесть, 82-летний пенсионер — распивали спиртное. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, в ходе которой убийца схватил нож и ударил собутыльника в грудь, отчего тот скончался на месте.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», после совершения преступления убийца скрывался в садах, где был задержан полицейскими ОП № 17 Нижнего Тагила.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство). Тагильчанину грозит до 15 лет лишения свободы.