В Нижнем Тагиле будут судить 37-летнего рецидивиста за кражу денег с карты друга отца

В Нижнем Тагиле будут судить 37-летнего жителя Нижнего Тагила, который подозревается в краже банковской карты у 60-летнего друга отца.

Как сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское», 1 мая в ОП № 20 Нижнего Тагила обратился 60-летний житель Гальянки, заявивший о смене пароля и блокировке его банковской карты, на которой у мужчины было около 50 тысяч рублей.

Как оказалось, деньги с карты украли накануне, когда тагильчанин выпивал со своим знакомым. Во время застолья 37-летний сын знакомого, находившийся вместе с двумя мужчинами в одной квартире, достал из верхней одежды потерпевшего банковскую карту и телефон, а затем перевёл на свой счёт 48 тысяч рублей. После инцидента подозреваемый покинул Нижний Тагил. Найти его удалось спустя 3 месяца. Мужчина был задержан на территории Московской области и доставлен в Нижний Тагил.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Сам подозреваемый признался в совершении преступления и пообещал возместить причинённый ущерб. Злоумышленнику грозит наказание, предусмотренное пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершённая с банковского счёта), — до 6 лет лишения свободы. До суда он находится под подпиской о невыезде.