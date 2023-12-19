В Нижнем Тагиле будут судить 34-летнего жителя Вагонки за убийство своей сожительницы

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего тагильчанина. Мужчина обвиняется в нанесении смертельных травм своей сожительнице, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

По версии следствия, 31 мая 2023 года обвиняемый и его 34-летняя сожительница, находясь в квартире жилого дома на улице Энтузиастов, совместно распивали спиртные напитки. Между мужчиной и женщиной возникла ссора, поскольку потерпевшая спрятала от собутыльника алкоголь. Подсудимый нанёс возлюбленной множественные удары кулаками по лицу и голове, причинив ей закрытую черепно-мозговую травму. После этого, не предприняв каких-либо мер к вызову скорой медицинской помощи и оказанию женщине медицинской помощи, лёг рядом с ней спать.

В результате полученной травмы потерпевшая скончалась на месте преступления. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, из-за полученной травмы произошёл отёк головного мозга.

В прокуратуре отмечают, что в декабре 2020 года обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления в отношении своей возлюбленной по ст. 117 УК РФ (истязание), однако в июле 2021 года уголовное дело в отношении него в суде было прекращено в связи с заявлением потерпевшей о примирении сторон.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).