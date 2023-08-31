В Нижнем Тагиле будут судить 20-летнего пособника телефонных мошенников 

Следователи МУ МВД России «Нижнетагильское» направили в суд уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, который в составе организованной группы похищал деньги у пожилых горожан. Как сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское», в ходе следствия установлено, что молодой человек в мае этого года находился в поисках заработка. Неизвестные через мессенджеры предложили тагильчанину быть курьером и переводить полученные от жертв деньги им. Обвиняемый согласился на условия работодателя и прошёл процесс регистрации, передав свои персональные данные и фото паспорта через интернет.

«По данным следствия, действуя в составе организованной группы под управлением неустановленного руководителя, парень совершил три тяжких преступления на территории Нижнего Тагила. Во всех случаях жертвами преступных посягательств стали пожилые женщины, которым поступали звонки на стационарный телефон от неизвестных лиц, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов и сообщавших о необходимости выплаты денежных средств за непривлечение к уголовной ответственности родственников, якобы ставших виновниками ДТП с пострадавшими. Причинённый ущерб составил 640 тысяч рублей», — сообщили в полиции.

По условиям, установленным организатором преступной группы, часть похищенных денежных средств курьер оставлял себе в качестве вознаграждения, большую часть переводил на указанные ему банковские счета. В настоящее время уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой) направлено в Тагилстроевский районный суд для рассмотрения по существу.