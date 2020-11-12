В Нижнем Тагиле будут судить 19-летнюю девушку, убившую своего ревнивого возлюбленного

В Дзержинском райсуде рассматривается уголовное дело в отношении 19-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве своего 23-летнего сожителя. Трагедия произошла 23 ноября 2019 года. Как рассказал АН «Между строк» заместитель районного прокурора Сергей Егоров, в тот день между возлюбленными возникла ссора на почве ревности.

«В ходе ссоры молодой человек хватал обвиняемую за руки и ноги, причиняя ей боль, а также высказывал угрозы убийством. В ответ на это девушка оттолкнула своего сожителя, но не покинула квартиру, а схватила нож и стала наносить потерпевшему множество ударов в шею, в грудь, живот, а также руками и ногами вплоть до наступления смерти последнего», — пояснили в надзорном ведомстве.

После этого девушка вышла на улицу и выкинула орудие убийства. Труп её сожителя был обнаружен его отцом только через день. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемая не находилась в состоянии аффекта. Санкция статьи УК РФ «Убийство» предусматривает безальтернативное наказание в виде реального лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.