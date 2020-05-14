В Нижнем Тагиле бойцы ОМОНа вышли на борьбу с браконьерами

В Нижнем Тагиле сотрудники ОМОНа совместно с представителями регионального департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира провели профилактический рейд по выявлению фактов незаконной охоты.

По его итогам в отношении браконьеров были составлены пять административных протоколов за нарушение правил охоты и один — за нарушение правил рыболовства. Также силовики изъяли одно гладкоствольное и одно нарезное ружьё.

«К моменту встречи с правоохранителями нарушители успели подстрелить и освежевать бобра, четырёх тетеревов и шесть селезней. Незаконно добытые тушки животных были изъяты», — рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

Любителям незаконной охоты выписали штрафы, также им придётся компенсировать причинённый материальный ущерб государству.