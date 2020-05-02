В Нижнем Тагиле больше 80 жителей пострадали от укусов клещей

За апрель клещи покусали более 80 жителей Нижнего Тагила, 16 пострадавших — дети до 17 лет, со ссылкой на Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области пишет «Тагильский рабочий».

Всего в Свердловской области зарегистрировано более 2 тысяч пострадавших от присасывания клещей, около 600 из них — дети, это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего случаев зафиксировано в Камышлове, Ирбите и Каменске-Уральском.

Из 815 особей клещей, снятых с людей, клещевой энцефалит обнаружен в 2% проб, на боррелиоз исследовано 692 пробы, возбудитель этой болезни обнаружен почти в 40% случаев.

В Нижнем Тагиле исследованием клещей на инфекции занимается вирусологическая лаборатория на базе местного филиала Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области. Приём клещей ведётся без выходных с 8 до 13 часов, в майские праздники график не меняется. Брать паспорт и другие документы для посещения не нужно. Адрес: улица Октябрьской Революции, 86а.

«Если клещ не впился, а снят с одежды, кладём его в баночку (подойдёт банка для анализов), привозим в вирусологическую лабораторию: в Нижнем Тагиле проверить клеща могут только здесь. Это нужно сделать, даже если кажется, что укуса нет. Самцы клещей кусают и уползают, присасываются только самки. Если клещ впился, то ни в коем случае нельзя доставать его самостоятельно — внутри может остаться хоботок с вирусом, в итоге человек всё равно заражается. Нужно обязательно идти в травмпункт: там его вытащат, положат в банку, после чего нужно ехать в лабораторию», — рассказала заместитель главного врача по противоэпидемическим вопросам нижнетагильского филиала Центра гигиены и эпидемиологии Ирина Забужанская.

В региональном управлении Роспотребнадзора подчёркивают, что самой надёжной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация. Прививки от этой болезни можно ставить круглый год, а начать вакцинацию — в любое время года. Прививочный сезон ввиду распространения коронавируса перенесён, но не отменён. В ближайшее время он возобновится.