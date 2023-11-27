В Нижнем Тагиле больше 120 детей-сирот получат ключи от новых квартир

В Нижнем Тагиле благодаря губернаторской госпрограмме по обеспечению жильём детей-сирот 122 человека смогут в ближайшее время отметить новоселье, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Для детей-сирот в городе построен десятиэтажный дом на улице Свердлова. Общая площадь квартир составляет 3,9 тысячи квадратных метров. На его возведение было направлено 248,8 млн рублей из регионального Фонда жилищного строительства, из них 32,6 млн рублей — средства федерального бюджета.

Строительство домов для льготных категорий уральцев помогает достичь целей национального проекта «Жильё и городская среда» по увеличению объёмов жилого строительства. Кроме того, обеспечение жильём детей-сирот направлено на реализацию федерального проекта «Десятилетие детства».

Все квартиры в доме полностью готовы к заселению: выполнена полная чистовая отделка, установлены стеклопакеты, входные металлические и межкомнатные деревянные двери, в санузлах имеется необходимая сантехника, установлены натяжные потолки, на полу постелен ламинат. Современный многоэтажный дом имеет высокий класс энергоэффективности. Радиаторы оснащены терморегуляторами, благодаря которым можно установить комфортную температуру.

Большая часть новосёлов, 88 человек, из Нижнего Тагила, остальные — из Горноуральского городского округа. Большинство детей-сирот ждали свои квартиры около пяти лет. Средний возраст молодых людей, получивших ключи от квартир, составляет 23-24 года.

«Для нас это важное событие, потому что это самое большое заселение за последние несколько лет. Все квартиры с качественной отделкой, что позволяет детям-сиротам сразу переехать на новое место жительства и обустроить жильё по своему усмотрению. Поздравляю счастливых обладателей ключей с новосельем», — сказала начальник управления социальной политики Нижнего Тагила Лариса Пануш.

По её словам, по состоянию на 1 ноября в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе на учёте состоит 890 детей-сирот, из них право на обеспечение жильём есть у 570 человек.

«Сейчас мы живем у тёщи. Сюда переедем в течение месяца. Тёща — замечательный человек, но мы предпочитаем жить в своей квартире. Она и сама очень рада тому, что у нас появилось жильё. Посмотрите — квартира действительно очень хорошая», — делится впечатлениями новосёл Илья Чиканцев, который осматривал квартиру вместе с женой Юлией.

Медицинская сестра городской станции скорой помощи Екатерина Мамедова пришла на осмотр квартиры прямо со смены. Она отметила удобное расположение дома, хорошую современную планировку. Рассказала, что снимает жильё, семьи пока нет, но есть два кота. Девушка пообещала не нарушать традиции. Как только обустроится, первыми в помещение запустит своих пушистых питомцев, следом войдёт сама.

Лейтенант полиции Александр Фёдоров назвал своё жилище изумительным. Вместе с ним ключи от квартиры в этом доме получил его брат Алексей.

«Со следующей зарплаты начну завозить мебель. Благодарен городской администрации, специалистам управления социальной политики, которые всегда были со мной в контакте, помогали, подсказывали. Спасибо Фонду жилищного строительства и областному правительству, предоставившему такие прекрасные квартиры», — сказал Александр.

Планируется, что до конца года ключи от новых благоустроенных квартир получат дети-сироты Ревдинского городского округа и Каменска-Уральского. Всего с начала 2023 года уже 601 человек этой категории получил жильё в различных муниципалитетах Свердловской области.