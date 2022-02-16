В Нижнем Тагиле блогера-антимасочника оштрафовали на 15 тысяч рублей. Как сообщают в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», в суд гражданин по повестке не явился, в его отсутствие было вынесено постановление суда о привлечении к административной ответственности и назначено наказание в виде штрафа.

Напомним, 23 ноября 2021 года у Дворца национальных культур был задержан мужчина, который оказался скандально известным блогером. Он находился в помещении дворца без маски, на просьбы вахтёров и директора заведения реагировал агрессивно. Сотрудникам пришлось вызвать наряд полиции. При этом в машине у него находился двухлетний ребёнок без присмотра. Полицейские посадили мужчину в служебный автомобиль. Прежде чем доставить нарушителя в отделение, стражи порядка дождались, чтобы мать ребёнка приехала и забрала его.

«В тот день по просьбе гражданина его доставили в медицинское учреждение для прохождения обследования, но гражданин покинул медицинское учреждение. С того времени он скрывался от сотрудников правоохранительных органов, в связи чем не мог быть доставлен в Тагилстроевский районный суд для рассмотрения материала по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения во время ЧС). Теперь ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей», — прокомментировала заместитель начальника МУ МВД России Наталья Саввина.

После того как блогер был доставлен в отделение полиции, он написал встречные заявления на сотрудников правоохранительных органов по факту оставления ребёнка в опасности и превышения должностных полномочий.

По результатам служебной проверки в действиях сотрудников патрульно-постовой службы при задержании нарушений не выявлено.